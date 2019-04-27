صور ..شاب كفيف: نفسى فى معاش وشقة ودفع فواتير الكهرباء

كتب الأمير نصرى تصوير محمد الحصرى

شاب كفيف يعول أسرة مكونة من زوجة وولد وبنت وأم، يقيم فى شقة لا يقوى على دفع إيجارها، ويتمنى توفير شقة ومعاش يعيش منه.

قال إسلام فتحى، 28 سنة كفيف، يعمل مؤذن بنظام المكافأة بأحد مساجد كفر حكيم - كرداسة – محافظة الجيزة: "أنا متزوج وعندى ولد وبنت، يمر عليا شهور لا أتقاضى فيهم حت المكافأة، وأقيم مع أسرتى بالإيجار وأدفع 500 جنيه، كما تقيم معى والدتى، فضلا عن أن شقيقتى كفيفة، وأحتاج معاش أعيش منه، وشقة ترحمنا من الإيجار، وعليا ديون 1500 جنيه فواتير كهرباء، وأتمنى من أهل الخير مساعدتى".

للتواصل ت 01112847490















