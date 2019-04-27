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صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يكرم 200 من شباب أعضاء هيئة التدريس

السبت، 27 أبريل 2019 10:59 م
صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يكرم 200 من شباب أعضاء هيئة التدريس رئيس جامعة الإسكندرية يكرم 200 من شباب أعضاء هيئة التدريس
الإسكندرية أسماء على بدر
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كرم الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الاسكندرية، مساء اليوم، السبت، 200 من شباب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية الذين التحقوا بمبادرة "ماكسويل" المتخصصة في إعداد الكوادر والقيادات بالولايات المتحدة الأمريكية، فى المبادرة الأولى من نوعها بالشرق الاوسط ، وتمت برعاية لجنة التطوير والمتابعة والإصلاح بجامعة الإسكندرية، تحت إشراف الدكتور عصام الرفاعى، أستاذ الإدارة الإستراتيجية وإستشارى المشروع. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الجامعة اليوم.

 

وشارك فى مراسم التكريم الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة المؤتمرات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بسموحة.

 

وأستمع الدكتور عصام الكردى خلال حوار لآراء ومقترحات الطلاب ومدى الاستفادة من المبادرة، وأكد أن هذه المبادرة عقدت خصيصاً لهم بهدف تطوير مهاراتهم وإكسابهم صفات الشخصية القيادية من أجل إعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة الجامعة فى المستقبل من خلال منهج علمى معتمد دوليا والوصول للوضع الأمثل فى العملية التعليمية فى كل كليات ومعاهد الجامعة، و إكتساب مهارات التعامل مع الآخر وتعلم ثقافة الأختلاف.

 

وأكد رئيس الجامعة على شباب أعضاء هيئة التدريس ضرورة أن يتحلوا بروح القائد الناجح داخل مواقع عملهم، مشيراً إلى أن القائد الناجح لا يتأثر العمل بغيابه وهو الذى يفكر خارج الصندوق ويكون دائما مبدع فى التعامل مع المشكلات وإيجاد طرق مختلفة لحلها، ويعمل دائما على تحسين بيئة العمل وتغيير مسار نتائج العمل للأفضل، ويسعى لتطوير مهاراته ووضع وإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها ويسعى لتغيير سلوكيات موظفيه للأفضل.

رئيس جامعة الإسكندرية يكرم 200 من شباب أعضاء هيئة التدريس (1)
 

 

رئيس جامعة الإسكندرية يكرم 200 من شباب أعضاء هيئة التدريس (2)
 

 

رئيس جامعة الإسكندرية يكرم 200 من شباب أعضاء هيئة التدريس (3)

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