صور.. جحافل المهاجرين يتسلقون قطار تجارى فى المكسيك للوصول للحدود الأمريكية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

استأنفت قافلة المهاجرين، من أمريكا الوسطى، رحلتهم إلى المكسيك نحو الولايات المتحدة، بعد عبورهم الحدود للمكسيك، بعد أن منعتها السلطات المكسيكية واعتقلت العشرات منهم، فى محاولة فاشلة لمنعهم من الوصول إلى الولايات المتحدة ، وتمكن مئات المهاجرين من تسلق قطار تجارى فى منطقة أواكساكا بهدف الوصول للحدود الأمريكية.

وأبرزت وكالة رويترز، صورا لتسلق جحافل المهاجرين من أمريكا الوسطى وهم يتسلقون أحد القطارات التجارية، بعدما نجو من حملة اعتقالات قامت بها الشرطة المكسيكية، ووكالة الهجرة مئات المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى وذلك فى أكبر حملة اعتقالات فردية لقافلة مهاجرين منذ العام الماضى.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الشرطة المكسيكية استهدفت قافلة تتكون من حوالى 3 آلاف مهاجر كانوا متجهين إلى ولاية تشياباس جنوب المكسيك.

وكانت المكسيك قد استقبلت أول قافلة مهاجرين العام الماضى، إلا أنها شددت من إجراءاتها تجاههم بعد أن قام عشرات الآلاف منهم بعبور الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مسؤولون، أمس الجمعة، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ربما ترسل نحو 300 جندى إضافى إلى الحدود المكسيكية ليقوموا بأدوار تضعهم على اتصال بالمهاجرين، وذلك فى استثناء لسياسة ضد مثل هذا التواصل.

وأوضح المتحدث باسم القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، تشارلز سمرز، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إنه يتوقع أن يوافق شاناهان على المقترح، الذى تم وضعه كاستجابة لدعوة من وزارة الأمن الداخلى من أجل الحصول على مزيد من مساعدة الجيش.

وأضاف سمرز إن المقترح محل بحث من شاناهان، وانه سيتضمن تعديل للسياسة الحالية بشأن منع أى اتصال مع المهاجرين وهو أمر ضرورى من أجل القيام بمهام تقديم الطعام والمساعدة القانونية والنقل، ويوجد حاليا نحو 2900 جندى يعملون فى أدوار دعم لوزارة الأمن الداخلي، إضافة الى ألفين من قوات الحرس الوطني.







































