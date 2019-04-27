صور.. تعليم جنوب سيناء ينفذ مبادرة الرئيس للشمول المالى

جنوب سيناء – فايزة مرسال

لبى وفد من مدرسة الشهيد محمود ناجى الثانوية العسكرية بنين اليوم السبت دعوة بنك التعمير والإسكان فرع شرم الشيخ بالهضبة لزيارة البنك.

كان فى استقبال وفد المدرسة وائل رأفت مدير فرع شرم الشيخ الهضبة بناء على توجيهات من محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وبرتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والبنك المركزى المصرى للشمول المالي.

وبحضور صلاح عباس مدير المدرسة حيث تعرف الطلاب فى شرح موجز على مبادرة الشمول المالى وأهميتها وأهدافها كما تناول دور البنك وأعماله التنموية كما قاموا بفتح حسابات توفير ذى الجوائز لعدد من الطلاب .

وفى نهاية الزيارة قام البنك بإهداء درع بنك التعمير والإسكان للمدرسة، ومن جانبهم أعرب الطلاب وإدارة المدرسة عن سعادتهم بالزيارة وتقديرهم لحسن الضيافة والاستقبال .

جدير بالذكر أن الشمول المالى يعنى أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات آلية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبى احتياجاتهم فى المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة كما يهدف البنك المركزى من خلال المبادرة ضم أكبر عدد من فئات المجتمع إلى النظام المالي، وتقدم البنوك الحكومية والخاصة ضمن مبادرة البنك المركزى للشمول المالى إمكانية فتح حسابات توفير بدون رسوم أو مصروفات إدارية، وبدون حد أدنى لفتح الحسابات حتى نهاية إبريل الجارى.



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