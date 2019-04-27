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صور.. القنصل المصرى العام بميلانو يشارك فى قداس القيامة المجيد

السبت، 27 أبريل 2019 09:50 م
صور.. القنصل المصرى العام بميلانو يشارك فى قداس القيامة المجيد احتفال القنصلية المصرية بميلانو بعيد القيامة المجيد
كتبت فاطمة شوقى
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شارك السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام فى ميلانو، والسيدة حرمه، بالحضور فى قداس القيامة المجيد الذى عقد فى كنيسة مارمرقس بمدينة ميلانو، اليوم 27 أبريل 2019، فى إطار حرص القنصلية العامة فى ميلانو على دعم التواصل مع أبناء الجالية المصرية، وذلك بحضور كثيف من أبناء الجالية الأقباط المقيمين فى ميلانو، بالإضافة الى ممثلى عدد من الجمعيات المصرية فى شمال إيطاليا.

وسلم القنصل العام فى ميلانو برقية التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى الجاليات المصرية القبطية فى الخارج، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. كما تقدمت بخالص تهانى القنصلية العامة في ميلانو  للكنيسة وابناء الجالية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وألقى القس كيرلس عزيز راعى كنيسة مارمرقس التهنئة الموجه من الرئيس السيسى للاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ، كما القى كلمة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

احتفال القنصلية المصرية بميلانو بعيد القيامة المجيد
احتفال القنصلية المصرية بميلانو بعيد القيامة المجيد

الجالية المصرية فى ميلانو
الجالية المصرية فى ميلانو

القنصل المصرى ايهاب ابو سريع
القنصل المصرى ايهاب ابو سريع

القنصلية المصرية بميلانو
القنصلية المصرية بميلانو

 


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ميلانو

مصر

الجالية المصرية بميلانو

عيد القيامة




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