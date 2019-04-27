صور.. الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

كتب محمد عبد العظيم

استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجنرال ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث بحثا تعزيز التعاون العسكرى والدفاعى بين الإمارات والولايات المتحدة بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.

وقال حساب ولى عهد أبوظبى: "محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية ويبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب الدفاعية والعسكرية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".







الشيخ محمد بن زايد مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

الشيخ محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتحذت قرارا خلال الفترة الماضية، باعتبار الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية يأتى حلقةً من سلسلةِ الخطوات التى اتخذتها واشنطن فى مساعيها لضبط السلوك الإيرانى.