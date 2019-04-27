صور.. الأقصر تعلن رفع درجة الإستعداد لإحتفالات عيد القيامة وشم النسيم

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقص لإحتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، التي تشهد إقبال مميز من الأهالي والسائحين المتواجدين بالمحافظة بالإحتفال في الحدائق والمتنزهات والمعالم السياحية والآثرية، حيث تجري أعمال النظافة والتجميل علي قدم وساق تحت إشراف المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر التي تشهد إقبال كثيف من أهالي المدن والقري بالمحافظة.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل إستعدادات المحافظة ومديرية الأمن والمديريات المختلفة للإحتفالات المختلفة:-

إستعدادات محافظة الأقصر

أعلنت محافظة الأقصر، عن البدء في حملات مكثفة من التجميل والنظافة في مختلف مدن المحافظة لإستقبال المحتفلين بأعياد شم النسيم من المصرييين والأجانب، حيث أن إحتفالات شم النسيم تشهد كبير وتوافد من المصريين والسياح من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يتم تأمين ودعم الحملات اليومية بمختلف أماكن الإحتفالات من فنادق ودهبيات ومقاهي وكافيتريات بشرق وغرب المحافظة، حيث كلف رؤساء المدن بتكثيف حملات التنظيف والتجميل اليومية وذلك بمختلف ميادين وشوارع المحافظة.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم مراقبة ومتابعة الإحتفالات عبر غرفة عمليات بديوان المحافظة، للتدخل الفوري حال حدوث أية صور للخروج عن القانون بحق المواطنين والسياح، بجانب مراقبة المعابد الآثرية والفنادق ومداخلها ومخارجها بكاميرات المراقبة، وتشديد الرقابة علي الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والمخللات التى تباع للمواطنين خلال عيد شم النسيم، بجانب الكنائس والأديرة المختلفة بالأقصر خلال إحتفالات الأخوة الأقباط.

استعدادات مديرية أمن الأقصر

ومن جانبه أعلن اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، عن رفع درجة الإستعداد للإحتفالات وذلك عبر خطة أمنة محكمة لتحقيق أعلي درجات التواجد الأمني ونشر رجال الشرطة بمختلف ربوع المحافظة ومحيط الكنائس والأديرة والفنادق والدهبيات، وذلك لضبط الأمن بين المواطنين خلال احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأكد مدير أمن الأقصر علي ضرورة نشر الدوريات الشرطية في المناطق الحيوية مثل كورنيش النيل وميدان أبو الحجاج بالأقصر، وحديقة الكرنك والحديقة الدولية بإسنا، والبر الغربي بجوار جزيرة الموز، بالإضافة لشرطة مترجلة لضبط المتحرشين في المتنزهات العامة بالحدائق المختلفة بالسيدات خلال الاحتفال بشم النسيم.

وفي نفس السياق أعلنت الإدارة العامة لمرور الأقصر بقيادة العقيد محمد صلاح ، مدير الإدارة، عن خطة مرورية بالتزامن مع الاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم، لتسهيل عمليات وصول المواطنين إلى الكنائس والأديرة ودور العبادة وأماكن المتنزهات ، وأماكن التجمعات والميادين الرئيسية، حيث تضمنت الخطة، تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها مع الحفاظ على حرم آمن بمحيط كل كنيسة يمنع الانتظار الخاطئ للسيارات ووضع حواجز معدنية لمنع الانتظار، ويتم منع مرور السيارات بمحيط الكنائس قبل بدء الاحتفالات، ويتم إجراء عمليات تعقيم وتفتيش بشكل دورى لكافة السيارات، وكذلك تكثيف الخدمات المرورية بكافة المناطق الهامة والحيوية وفي مختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية، ودعمها بعدد من الضباط والأفراد لتحقيق السيولة المرورية، كما تقوم ادارة المرور بالأقصر بتكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين، والتصدّي للمخالفين فوراً.

خطة الإسعاف للإحتفالات

أكد الدكتور معمر عبد الهادى مدير مرفق الاسعاف بمحافظة الأقصر، عن وضع خطة متكاملة استعداداً للاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم، والتي تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أجازات العاملين بالاسعاف، وتوزيع سيارات الاسعاف على الميادين والأماكن التى تشهد تجمعات من المواطنين، وذلك تحسباً لحدوث أية حالات طارئة، وكذلك الدفع بـ 80 سيارة إسعاف، وتوزيع السيارات على الطرق الصحراوية للتدخل الفورى فى حالة وقوع حادث، كما أشار إلى وجود غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وزيادة عدد العاملين بالغرفة لتلقى البلاغات حتى يتم الانتقال الفورى إلى مكان البلاغ فى أقصر وقت ممكن.

وأضاف مدير مرفق الاسعاف لـ"اليوم السابع"، أن الخطة تشمل التأكد من صيانة كافة سيارات الاسعاف والأجهزة الطبية بها، والتأكد من سلامة جميع أجهزة اللاسلكى بالسيارات ونقاط الاسعاف، وأوضح أن الخطة الموضوعة تتضمن تواجد سيارة أزمات وكوارث مزودة بماسكات أوكسجين وأدوية ومستلزمات طبية تعمل على تمشيط المحافظة والتدخل الفورى اذا ماتطلب الأمر، وقال أن المحافظة بها 4 لانشات اسعاف نهرى سيتم توزيعهم لانش عند معدية الأهالى، وأخر ما بين البرين الشرقى والغربى، وثالث بمركز إسنا، ورابع بمركز أرمنت.

خطة الصحة

كشف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد ، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن خطة المديرية حيث أنه تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ومنع الأجازات والراحات للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتجهيز فرق الانتشار السريع، وذلك فى إطار الاستعدادات التى تشهدها محافظة الأقصر للاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، على عمل غرفة العمليات بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات، مضيفاً أنه تم التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات اضافية، وأيضاً توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة، والتأكد من توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، موضحاً أنه تم التأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة "الأشعة – المعمل- بنك الدم" خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وجاهزية كافة أجهزة أقسام الحالات الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

كما أشار الدكتور السيد عبد الجواد، إلى أنه من المقرر تواجد عيادة متنقلة تعمل على مدار 24 ساعة فى الأماكن التى تشهد ازدحاماً من المواطنين ومنها كورنيش النيل، وساحة أبو الحجاج، وغيرها من الميادين الرئيسية، لتلقى أى حالات طارئة والتدخل الفورى، وذلك حرصاً على أرواح المواطنين.

خطة التموين وحملاتها

وفي هذا الصدد أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن المديرية رفعت درجة الإستعداد من خلال متابعة الأسواق والحفاظ على إستقرار الحالة التموينية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، والخبز وإسطوانات البوتاجاز، كما سيتم تسيير حملات صباحية ومسائية بالإشتراك مع الجهات المعنية كالطب البيطري والصحة ومباحث التموين والبيئة ومجالس المدن للعمل على التأكد من توافر جميع السلع الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما سيتم المرور الدوري المستمر على محلات الفسيخ والرنجة للتأكد من سلامة تلك المنتجات وضبط حائزى الأسماك المملحة الفاسدة واتخاذ اجراءات رادعة لكل من يخالف الاشتراطات الصحية.

خطة الكهرباء لشم النسيم

من جانبه أعلن المهندس زكريا عبد الحميد رئيس رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لرفع درجة الإستعداد الكامل لضمان تأمين إستمراراية التغذية الكهربائية خلال فترة أعياد القيامة وشم النسيم، وذلك بإتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة أى أعطال طارئة، موضحاً أنه تم تعيين فنيين مجهزين بجوار الكنائس ودور العبادة المسيحية، كما تم الدفع بسيارات إضافيه للعمل مع فرق الطوارئ التي تم تشكيلها لتأمين التغذية الكهربائية أثناء إحتفالات الأخوة المسيحين وأعياد شم النسيم ، وتم إصدار التعليمات لمديرى العموم والإدارات والهندسات لمتابعة أعمال فرق الطوارئ على مدار اليوم والابلاغ الفورى فى حالة ظهور اي أعطال.

وأضاف المهندس زكريا عبد الحميد، إلى أنه تم تكليف رؤساء الهندسات و الشبكات بالمرور المفاجئ على مواقع دور العباده المسيحيه للتأكد من وجود الفنين المعينين بمواقعهم، والتأكيد علي وجود تغذيات بديله بالمحولات المتغذيه منها الكنائس و الاديره التي سوف تقام بها الصلوات وتم منع الاجازات لعمال النوبتجيات و الصيانه و التشغيل خلال فترة الاعياد، ورفع درجة الاستعداد القصوي بجميع الشبكات، وأضاف أنه تم انشاء غرفه عمليات بكل هندسه برئاسه رئيس الهندسه و متصله بالغرفة الرئيسيه بقطاع كهرباء الاقصر.

تاريخ شم النسيم لدي الفراعنة

يقول الطيب غريب ، مدير بمعابد الكرنك، أنه تعود إحتفالات شم النسيم بمدينة طيبة القديمة، الأقصر حالياً، إلي العصور الفرعونية منذ آلاف السنين، حيث كانت قد بدأت أعياد شم النسيم لدي الفراعنة في 2700 قبل الميلاد، وكان يسمي "شمو" وكان يقام بمدينة هيليوبوليس، فقد كان يرمز عيد شمو لدي الفراعنة إلى بعث الحياة حيث كان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم هو أول الزمان، أو بدء خلق العالم كما كانوا يروون، وقد تم تعديل الإسم لهذا العيد علي مر العصور المختلفة وأضيفت إليه كلمة "النسيم" لارتباط هذا الفصل باعتدال الجو، وطيب النسيم وما يصاحب الاحتفال بذلك العيد من الخروج إلى الحدائق والمتنزهات والاستمتاع بجمال الطبيعة.

ويضيف الطيب غريب لـ"اليوم السابع"، أنه كان للفراعنة طقوسهم الخاصة التي مازالت مستمرة حتي الآن في تلك الأعياد، حيث أنه العيد الذي يسمي بالقبطية "شوم إنسم"، كان يصاحبه مهرجان يقام سنوياً في فصل الربيع، ويحتفل فيه جميع المصريين بدخول الربيع بزيارة المنتزهات وتلوين البيض وأكل الفسيخ –الأسماك المجففة والمملحة – وعمل رحلات نيلية بالقوارب لكبار رجال الدولة والشعب الفرعوني.