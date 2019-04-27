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السبت، 27 أبريل 2019 03:55 م
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"صرف القاهرة" تجرى الكشف الطبى على العاملين لكشف متعاطى المخدرات

السبت، 27 أبريل 2019 03:44 م
"صرف القاهرة" تجرى الكشف الطبى على العاملين لكشف متعاطى المخدرات المهندس عادل حسن
كتب أحمد حسن
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قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، إن الشركة قامت بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات والتحاليل المخدرات على جميع الموظفين ووالعاملين بمختلف قطاعات الشركة، وذلك فى إطار الجهود الدولة التى تقوم لمواجهة ومكافحة المخدرات والإدمان.
 
وأعرب رئيس الشركة عن سعادته بترحيب جميع الموظفيين بالشركة وخاصة العمال الذين بادروا بإجراء فحوصات المخدرات، والتى جائت أغلب نتائجها سلبية بمعنى أنهم غير متعاطون للمخدرات.
 
وأشار إلى أنه قام مندوب من قبل صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بعمل ندوات توعوية بحجم الأضرار التى تنجم عن تعاطى المخدرات والتى أهتم بحضورها كافة الموظفيين والعامليين بمختلف قطاعات الشركة، كما تم توزيع المنشورات والبورشورات الخاصة بالتوعية بمخاطر الإدمان و الأدوية التى تندرج فى جدول المخدرات.
 
 

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