"صحة الشرقية": إعدام 1.9 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة بأعياد شم النسيم

الشرقية - إيمان مهنى

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، 1.9 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة بأعياد شم النسيم بالمحافظة؛ وكانت شنت إدارة مراقبة الأغذية، حملات مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية أسفرت جهود الحملات عن إعدام 1.988 كجم أسماك منهم "1684 كجم أسماك مملحة، 304 كجم أسماك مدخنة" لظهور تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 252 محضر، فيما تم سحب عدد 236 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات غلق عدد 37 منشآت غذائية لوجود خطر داهم بهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص.

من جانبه قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتى لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وخاصة فى أعياد الربيع.