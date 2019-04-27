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صحة البحر الأحمر: توقيع الكشف الطبى على 324 حالة بالقافلة الطبية بالقصير

السبت، 27 أبريل 2019 11:53 ص
صحة البحر الأحمر: توقيع الكشف الطبى على 324 حالة بالقافلة الطبية بالقصير القافلة الطبية بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن توقيع الكشف الطبى على 324 حالة، ضمن القافلة الطبية بمدينة القصير، وذلك توجيها لتعليمات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ووزيرة الصحة

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه بمشاركة فريق القوافل العلاجية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتورة نصرة سعد، منسق القوافل، وفريق العمل بالقوافل العلاجية بالمديرية، تم إقامة قافلة طبية علاجية بمركز رعاية الطفل بالقصير وتم الكشف خلالها على 324 حالة مابين جراحة وباطنة وقلب وعظام وأطفال ونساء وجلدية ورمد وأنف وأذن وأسنان .

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له، أنه تم صرف العلاج مجانا لجميع الحالات وتم إجراء فحوصات معملية لعدد 39 حالة والكشف المبكر عن السكر والضغط والأشعة العادية والموجات فوق الصوتية

كما أكد على تحويل 6 حالات لمستشفى القصيرالمركزى لاستكمال باقى الفحوصات واستخراج قرارين للعلاج على نفقة الدولة.

كذلك أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل َوزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم الكشف على 617 حالة ضمن قافله طبية علاجية بمرسى علم، بقرى أبو غصون وبرانيس وحماطه، وتم إجراء فحوصات معملية لـ 27 حالة، والكشف المبكر عن السكر والضغط والأشعة العادية والموجات فوق الصوتية، وتم إحالة 4 حالات لمستشفى مرسى علم لاستكمال باقى الفحوصات.

 


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