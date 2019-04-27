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شرطة المسطحات المائية تتأهب لتأمين احتفالات المصريين بعيد شم النسيم

السبت، 27 أبريل 2019 03:00 ص
شرطة المسطحات المائية تتأهب لتأمين احتفالات المصريين بعيد شم النسيم ارشيفية_
كتب محمود عبد الراضي
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عززت شرطة المسطحات المائية من إجراءاتها لتأمين احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم، خاصة في ظل توجه عدد كبير من المواطنين للمجرى المائي للاستمتاع بأعياد الربيع.

وتدفع شرطة المسطحات المائية بعدد من الأوناش لتأمين المجرى النهري، فيما يشهد محيط البحر المتوسط تعزيزات أمنية بالإسكندرية ومطروح لتأمين الاحتفالات بالشواطىء.

وتشهد شرطة المسطحات المائية حالة من التأهب للعبور بالاحتفالات لبر الأمان، وعدم وجود غرقى خلال هذه الاحتفالات.

وعلى جانب آخر، شهدت كافة مديريات الأمن انتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، لترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على النظام العام، والتعامل الفورى مع كل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، وذلك إنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية التى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على أسس التخطيط الأمنى لتأمين كافة الفعاليات والمناسبات، وتفعيلاً لمحاور الخطط الأمنية من خلال إتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لإستقبال إحتفالات عيد القيامة المجيد.

وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الإرتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة ، وفرض طوق أمنى فى محيط دور العبادة والمنشآت الهامة من خلال تسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية .

كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة فى عمليات الفحص والتأمين ، كما تم الإستعانة بعناصر من إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها ، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

 


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شم النسيم

احتفالات شم النسيم

شرطة المسطحات المائية

تامين احتفالات شم النسيم




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