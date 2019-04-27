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شرطة التموين تضبط 3 أطنان فسيخ ورنجة فاسدة قبل شم النسيم

السبت، 27 أبريل 2019 11:16 ص
شرطة التموين تضبط 3 أطنان فسيخ ورنجة فاسدة قبل شم النسيم فسيخ-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

 ونجحت شرطة التموين في ضبط (99) قضية تموينية متنوعة، حيث تم ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لإنتاج الأسماك المُدخنة بدائرة مركز شرطة إدكو (محافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كمية من الأسماك المُجمدة مجهولة المصدر قدرها (2,400 إثنان طن وأربعمائة كيلو جرام طن "أسماك هارنج")  والتى يستخدمها فى إنتاج الأسماك المُدخنة (الرنجة) معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لتصنيعها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية في سيدى جابر (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كمية من الأسماك المملحة والمُدخنة قدرها (450 أربعمائة وخمسون كيلو جرام  "فسيخ – سردين - رنجة") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ونجحت جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط (733) قضية تموينية متنوعة.. أبرزها ضبط (16) قضية إسطوانات بوتاجاز .. ضبط خلالها ( 54 إسطوانة بوتاجاز) وضبط (3) قضايا مواد بترولية.. ضبط خلالها (160300 لتر "سولار – بنزين") و ضبط (6) قضايا دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (4,110 طن دقيق) و ضبط (160) قضية فى مجال مخالفات المخابز و ضبط (9) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية و ضبط (4) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم و ضبط (28) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (7,720 طن مواد غذائية متنوعة– 1048 عبوة "عصائر ، تونة ، سناكس") و ضبط (9) قضايا فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (عدد 3 طن أسمنت – 795 عبوة منظفات – 3977 قطعة غيار سيارات وملابس ).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (448) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص) و ضبط (22) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها . ضبط خلالها (5,272 طن لحوم وأسماك وضبط (21) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (520 عبوة سجائر)و ضبط (5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (20,150طن أسمدة وأعلاف) وضبط (2) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر .. ضبط خلالها (750 قطعة غيار سيارات ، مستلزمات طبية).

 


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