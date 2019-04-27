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سفارة روسيا بواشنطن: تطالب بالإفراج عن ماريا بوتينا فورا

السبت، 27 أبريل 2019 08:00 ص
سفارة روسيا بواشنطن: تطالب بالإفراج عن ماريا بوتينا فورا ماريا بوتينا المواطنة الروسية
واشنطن /أ ش أ/
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اعتبرت السفارة الروسية، فى واشنطن الحكم الصادر بحق المواطنة الروسية ماريا بوتينا فى الولايات المتحدة تعسفيا وطالبت بالإفراج عنها فورا.

وأعربت السفارة الروسية -فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الجمعة- عن امتعاضها إزاء ما وصفته بـ"التصرفات غير الشرعية لمنظومة العدل الأمريكية" وأعربت عن أسفها "لعدم تغلب العقل السليم فى الأجواء المجنونة من رهاب روسيا فى الولايات المتحدة".

وذكرت السفارة الروسية أن الجانب الأمريكى أجبر المواطنة الروسية على الاعتراف بما لم ترتكبه بتهم مفتعلة وغير مبررة، وهددها بمدد طويلة فى السجن وتم احتجازها فى ظروف قاسية.

وأكدت أن بوتينا "معتقلة سياسية وضحية استفزاز الأجهزة الخاصة والاستخدام التعسفى للإجراءات العقابية القانونية فى الولايات المتحدة"، وأنها تصر على براءة ماريا بوتينا وتطالب بالإفراج عنها فورا، وتعهدت بتقديم كل المساعدات الحقوقية والقنصلية للمواطنة.

 


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