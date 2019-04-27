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سريلانكا: 15 قتيلا جراء تفجير انتحارى خلال مداهمة القوات لوكر إرهابيين

السبت، 27 أبريل 2019 06:46 ص
سريلانكا: 15 قتيلا جراء تفجير انتحارى خلال مداهمة القوات لوكر إرهابيين عناصر من جيش سريلانكا
كولومبو /أ ش أ/
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لقى 15 شخصا (بينهم 6 أطفال و3 نساء)، حتفهم جراء تفجير انتحارى خلال مداهمة لمخبأ متشددين يشتبه فى انتمائهم لتنظيم (داعش) الإرهابى فى سريلانكا.

وقالت الشرطة السريلانكية، فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن الانتحاريين فجروا أنفسهم عندما حاصرت الشرطة المكان الذى كانوا يختبئون فيه بالقرب من بلدة كالموناى شرقى البلاد.

وأعلنت قوات الأمن السريلانكية أنها قتلت 4 مسلحين على الأقل يشتبه فى انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، فى كالموناى وذلك خلال تبادل لإطلاق النار.

ومنذ التفجيرات الانتحارية التى استهدفت كنائس وفنادق وقتل فيها أكثر من 350 شخصا، تنفذ الشرطة مداهمات فى أنحاء البلاد بحثا عن مزيد من التفاصيل عن الجناة وداعميهم.

فيما نقلت وكالة رويترز، عن متحدث باسم جيش سريلانكا، اليوم السبت، أن السلطات عثرت على 15 جثة، بينها ست جثث لأطفال، فى موقع شهد معركة بالأسلحة أثناء الليل على الساحل الشرقى للبلاد وذلك بعد ستة أيام من هجمات انتحارية قتلت أكثر من 250 شخصا.

 

 


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