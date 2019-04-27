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سبت النور .. تعرف على سبب احتفال الأقباط بـ "سبت النور أو الفرح"

السبت، 27 أبريل 2019 03:09 م
سبت النور .. تعرف على سبب احتفال الأقباط بـ "سبت النور أو الفرح" سبت النور
كتبت سارة علام
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سبت النور أو سبت الفرح.. يحتفل به اليوم السبت، ملايين الأقباط الشرقيين، حيث تشهد كنيسة القيامة بالقدس ظهور النور المقدس من قبر المسيح وسط حضور آلاف الحجاج الذين جاءوا لحضور هذا الحدث من كل أنحاء العالم.

سبت النور وسبب الاحتفال
 

ويأتى سبت النور قبل يوم من عيد القيامة، يسميه البعض سبت الفرح، وهو بعد يوم من صلب السيد المسيح وموته، حسب العقيدة المسيحية، وفيه حسب الأناجيل أنار المسيح على الجالسين فى الظلمة عندما نزل إلى الجحيم وأخذ من كان على رجاء، كل من مات على رجاء الخلاص إلى الفردوس، فيقول (إنجيل متى) "الشعب الجالس فى ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون فى كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور"، ويذهب آخرون سببه النور الذى يخرج من القبر المقدس فى مدينة القدس فى ظهر ذلك اليوم من كل عام.

تسميات سبت النور
 

ويسمى سبت النور بسبت أبو غلمسيس أبوغلمسيس أو أبوغلامسيس، وهي كلمة "أبوكالسيس - أبو كلبسيس" اليونانية، وتعنى "سفر الرؤيا" وتطلق اصطلاحاً على ليلة سبت الفرح "سبت النور" التى يقرأ فيها سفر الرؤيا كله.

ترتيب سبت النور
 

عند نهاية قراءة المئة والخمسين مزمورا يلبس الكهنة ملابس الخدمة وتوقد الشموع ويرتلون هلليلويا معنها "سبحوا "

يتجه الكاهن نحو الشرق ويقرأ المزمور المائة والواحد والخمسين قبطيا ثم يفسر عربيا و عند نهاية تفسير المزمور يرتل الكهنة والشمامسة بالناقوس وهم طائفون الكنيسة .

يتم الاحتفال به في حوالي الـ11 مساءً من ليلة "سبت النور"، وحتى الساعات الأولى من صباح السبت.


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