زوج يطلب إثبات نشوز زوجته: ضربتنى بآلة حادة ودفعتنى على السلم ومنعت دخولي

أقام زوج دعوى ، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته وخروجها عن طاعته، وأكد أنها تعدت عليه ضربا وأحدثت بجسده إصابات بالغة بواسطة أداة حادة، كما دفعته من أعلى السلم ما سبب له كسورا عندما حاول دخول شقته.

وذكر هشام.أ.ع" فى دعواه أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر أن زوجته، دائمة التعنيف له وسليطة اللسان ومعتادة الإساءة إليه بسبب خلافات وقعت بينها ووالدته مشيرا إلى أنها استولت برفقة أهلها على الشقة وطردته منها وغيرت كالون الباب قاصده منعه من دخول شقته ورؤية أطفاله كما استولت على متعلقاته الشخصية .

وتابع الزوج :"انهالت زوجتى وأهلها عليا ضربا أمام أطفالى وطعنتنى بسلاح أبيض ودفعتنى أمام الجيران، الذى أدلوا بشهادتهم فى محضر حررته بالواقعة خاصة بعدما أقامت ضدى دعوى طلاق للضرر ودعوى تبديد رغم طردها لى وحيازتها الشقة وكل محتوياتها وتهديده لى بالبلطجية حال الاقتراب منها.