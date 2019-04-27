video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 04:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوج يطلب إثبات نشوز زوجته: ضربتنى بآلة حادة ودفعتنى على السلم ومنعت دخولي

السبت، 27 أبريل 2019 03:00 ص
زوج يطلب إثبات نشوز زوجته: ضربتنى بآلة حادة ودفعتنى على السلم ومنعت دخولي ارشيفية_
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

أقام زوج دعوى ، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته وخروجها عن طاعته، وأكد أنها تعدت عليه ضربا وأحدثت بجسده إصابات بالغة بواسطة أداة حادة، كما دفعته من أعلى السلم ما سبب له كسورا عندما حاول دخول شقته.

وذكر هشام.أ.ع" فى دعواه أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر أن زوجته، دائمة التعنيف له وسليطة اللسان ومعتادة الإساءة إليه بسبب خلافات وقعت بينها ووالدته مشيرا إلى أنها استولت برفقة أهلها على الشقة وطردته منها وغيرت كالون الباب قاصده منعه من دخول شقته ورؤية أطفاله كما استولت على متعلقاته الشخصية .

وتابع الزوج :"انهالت زوجتى وأهلها عليا ضربا أمام أطفالى وطعنتنى بسلاح أبيض ودفعتنى أمام الجيران، الذى أدلوا بشهادتهم فى  محضر حررته بالواقعة خاصة بعدما أقامت ضدى دعوى طلاق للضرر ودعوى تبديد رغم طردها لى وحيازتها الشقة وكل محتوياتها وتهديده لى بالبلطجية حال الاقتراب منها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محاكم الأسرة ملجأ الزوجات المعذبات للبحث عن حقوقهن الضائعة.. حنان: حماتى لاحقتنى باتهامات أخلاقية وحاولت قتلى.. نهى: 15 سنة مستحملة تعدد علاقات زوجى النسائية وخطف بنتى.. جميلة: يعانى من عقدة النقص بسبب مكانتى

زوجة لمحكمة الأسرة: بعد 14 سنة زوجى طالب بنفى نسب طفلتى

مطلقة لمحكمة الأسرة: هربت من زوجة شقيقى وتزوجت عرفيًا فباع الثانى جسدى لصديقه

محكمه الاسره

اخبار الحوادث

عنف الزوجات

ضرب الازواج




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

5 معلومات عن امتحانات طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين

5 معلومات عن امتحانات طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

جمعة مباركة عليك يا مو .. محمد صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول فى خماسية هدرسفيلد بالدوري الإنجليزي.. الأكثر تسجيلا فى تاريخ الريدز خلال أول 100 مباراة.. يعادل هنرى وأساطير الشياطين الحمر.. ويختمها بصدارة الهدافين

جمعة مباركة عليك يا مو .. محمد صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول فى خماسية هدرسفيلد بالدوري الإنجليزي.. الأكثر تسجيلا فى تاريخ الريدز خلال أول 100 مباراة.. يعادل هنرى وأساطير الشياطين الحمر.. ويختمها بصدارة الهدافين

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة