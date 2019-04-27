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رئيس مدينة إدفو بأسوان يحقق فى واقعة ضبط 20 عامود كهرباء وضغط عالى مائل

السبت، 27 أبريل 2019 11:29 ص
رئيس مدينة إدفو بأسوان يحقق فى واقعة ضبط 20 عامود كهرباء وضغط عالى مائل أعمدة مائلة
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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قرر عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو شمال أسوان، استدعاء مدير شركة الكهرباء للتحقيق معه بشأن ضبط 20 عامود كهرباء وضغط عالى مائل، مما يهدد سلامة المواطنين.

وكان عدد من أهالى منطقة السلايمة بمركز إدفو، تقدموا بعدد من الشكاوى إلى مجلس المدينة بشأن وجود عدد من أعمدة الكهرباء وأعمدة الضغط العالى تكاد أن تسقط على المارة بسبب ميلها، مما يهدد حياة وأرواح المواطنين.

أمر عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو، بتشكيل لجنة لمعاينة محتوى الشكوى على أرض الواقع، وبعد انتهاء عمل اللجنة تبين وجود 20 عامود إنارة وضغط عال فى وضعية مائلة ومهددة بالسقوط، مما دفع رئيس المدينة لاتخاذ قرار باستدعاء مدير شركة الكهرباء للتحقيق معه بشأن هذه الأعمدة وإيجاد حل عاجل للحفاظ على سلامة المواطنين.

 

 

 

 


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