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رئيس حماية النيل: تكثيف حملات إزالة التعديات على النيل

السبت، 27 أبريل 2019 02:00 ص
رئيس حماية النيل: تكثيف حملات إزالة التعديات على النيل نهر النيل
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه سيتم شن حملات إزالة مكثفة للتعديات المقامة على النهر خلال الأيام القادمة، وذلك بعد الانتهاء من عملية الإستفتاء على الدستور التى جرت على مدار الأيام الثلاث الماضية، حيث شهدت عملية الإزالة خلالها انخفاض فى معدل الحملات بسبب انشغال قوات الشرطة فى تأمين مقر لجان الإستفتاء.

وكشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تم إزالة 45 ألف و460 حالة تعدى على النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 51 ألف مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

 وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

يذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى.


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