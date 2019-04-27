وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن كونتي خلال اللقاء مع بوتين على هامش منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في العاصمة الصينية، أطلع الرئيس الروسي على رؤيته للوضع في ليبيا وطلب من روسيا أن تأخذ في الاعتبار قلق الجانب الإيطالي، وحثها على العمل معا لصياغة حل مشترك للمشكلة الليبية.

وشهدت طرابلس منذ أوائل أبريل الجاري تصعيدا حادا مع تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على المدينة التي تتخذ منها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج مقرا لها.

وانطلقت فعاليات منتدى "حزام واحد، طريق واحد"، في بكين في الـ25 من الشهر الجاري بحضور قادة وزعماء 37 بلدا بينهم الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإيطالي، فيما ستستمر أعمال المنتدى حتى الـ27 من الشهر.