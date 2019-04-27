video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة رمضان

السبت، 27 أبريل 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة رمضان غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
إعداد – وائل ربيعى
إضافة تعليق

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

اعرف كيف تحمى وزارة الصحة المصريين من مخاطر الحقن غير الآمن × 5 معلومات

 

وزارة التموين:

المصرية للجملة تفتح منافذها اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع ومنتجات رمضان

 

وزارة التربية والتعليم:

شاهد فى دقيقة.. مواد لا تضاف للمجموع بامتحانات أولى ثانوى ويؤديها الطالب ورقيا

 

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على المواد غير المضافة للمجموع وتمتحن ورقيا

 

وزارة التضامن:

التضامن: تقديم صرف معاشات مايو 10 أيام بمناسبة شهر رمضان

 

وزارة الزراعة:

الزراعة: ضبط 12 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 13 محافظة خلال أسبوع

 

سنابل الخير.. تسهيلات ونقاط تجميع وطوارئ بـ 28 مديرية زراعية لتوريد"الذهب الأصفر"للسلع التمونية".. وزير الزراعة:المحصول مبشر ونتوقع إنتاجية تتخطى 9 ملايين طن قمح.. حملة قومية لتقليل الفاقد وغرف عمليات للمتابعة

 

وزارة التعليم العالى:

الأعلى للجامعات يعلن ضوابط جديدة لالتحاق الطلاب بالجامعات الأجنبية فى الخارج

 

رئيس جامعة القاهرة يوجه أساتذة إعلام بإجراء بحث حول تأثير الشائعات على الرأى العام

 

وزارة القوى العاملة:

 وزير القوى العاملة: صرف 429 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ255 ألف عامل

 

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصرى توفى فى إيطاليا

 

وزارة الإسكان:

وزير الإسكان: 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات سكنية وتنموية بحدائق أكتوبر

 

6 مليارات جنيه لتنفيذ عشرات المشروعات التنموية والخدمية فى سيناء.. وزير الإسكان: أرض الفيروز على رأس أولوياتنا.. والأعمال تشمل الطرق والقرى الجديدة وتعمير الصحراء والمبانى الخدمية وتطوير العشوائيات

 

وزارة النقل:

تكثيف الخدمات الأمنية بالسكة الحديد والمترو لتأمين الاحتفالات بالأعياد..صور

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دفتر أحوال المواطن.. قارئة تطالب وزارة التضامن بمعاش تكافل وكرامة بسبب عجزها وإعالتها لـ3 أولاد.. شكوى من انتشار القمامة بصقر قريش بمدينة نصر.. وموطنون يتضررون من رفع سائقى الميكروباص بموقف السلام للأجرة

تضامناً مع الشعب السريلانكى.. أبوظبى تضيء معالمها السياحية بعلم سريلانكا

دواوين الوزارات

اخبار الحكومة

اخبار مصر

التعليم

التموين

الصحة




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة