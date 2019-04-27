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خلال ساعات.. النقض تنظر الطعن على سجن متهمين اثنين بـ"أحداث التبين"

السبت، 27 أبريل 2019 05:00 ص
خلال ساعات.. النقض تنظر الطعن على سجن متهمين اثنين بـ"أحداث التبين" دار القضاء العالي
كتبت هدى أبو بكر
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تنظر "دائرة السبت "، بمحكمة النقض اليوم برئاسة المستشار نبيه إسماعيل زهران، أولى جلسات طعن متهمين اثنين على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 10 سنوات فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث قسم التبين" التى وقعت فى أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة يوم 8 أغسطس 2017، بالسجن المشدد 10 سنوات وحددت موعد لنظره اليوم.

وقضت محكمة النقض، فى يوليو 2018 بقبول طعن 37 متهمًا آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن فى القضية ذاتها، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية عدة اتهامات تنوعت ما بين التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد شرطة قسم التبين، وإضرام النيران فى مبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

 

 


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