حاكم دبى: منتدى الحزام والطريق مشروع عالمى يربط المجتمعات والاقتصادات والشعوب

كتب محمد تهامى زكى

أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، اختتامه المشاركة فى منتدى الحزام والطريق الدولى فى الصين، مشددا على أنه مشروع عالمى سيربط المجتمعات والاقتصادات والشعوب وسيحفز النمو العالمى فى عدة قطاعات وصناعات عبر بنية تحتية عالمية.

وقال بن راشد: "اختتمنا اليوم مشاركتنا فى منتدى الحزام والطريق الدولى الثانى بالصين، مشروع عالمى سيربط المجتمعات والاقتصادات والشعوب وسيحفز النمو العالمى فى عدة قطاعات وصناعات عبر بنية تحتية عالمية متطورة وطرق تجارة دولية جديدة".

وكشف بن راشد: "التقيت على هامش القمة رئيس بيلا روسيا، وأكدنا خلال اللقاء أهمية تطوير علاقاتنا لمستويات جديدة، وتحفيز هذه العلاقات عبر مشاريع مشتركة واتفاقيات اقتصادية جديدة".





كان بن راشد، قال إن العالم بحاجة لمبادرات اقتصادية كبرى بهذا الحجم لتسريع النمو الاقتصادى العالمى، مؤكدا أن هذه القمة تؤكد أن العولمة الاقتصادية هى الطريق الأمثل لترسيخ نمو مستدام فى الاقتصاد الدولى.



