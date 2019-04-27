video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حاكم دبى: منتدى الحزام والطريق مشروع عالمى يربط المجتمعات والاقتصادات والشعوب

السبت، 27 أبريل 2019 11:07 ص
حاكم دبى: منتدى الحزام والطريق مشروع عالمى يربط المجتمعات والاقتصادات والشعوب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، اختتامه المشاركة فى منتدى الحزام والطريق الدولى فى الصين، مشددا على أنه مشروع عالمى سيربط المجتمعات والاقتصادات والشعوب وسيحفز النمو العالمى فى عدة قطاعات وصناعات عبر بنية تحتية عالمية.

D5JVsnRWsAEpkxv
 
وقال بن راشد: "اختتمنا اليوم مشاركتنا فى منتدى الحزام والطريق الدولى الثانى بالصين، مشروع عالمى سيربط المجتمعات والاقتصادات والشعوب وسيحفز النمو العالمى فى عدة قطاعات وصناعات عبر بنية تحتية عالمية متطورة وطرق تجارة دولية جديدة".
D5JVWqLXoAEUBM1
 
وكشف بن راشد: "التقيت على هامش القمة رئيس بيلا روسيا، وأكدنا خلال اللقاء أهمية تطوير علاقاتنا لمستويات جديدة، وتحفيز  هذه العلاقات عبر مشاريع مشتركة واتفاقيات اقتصادية جديدة".
D5JVWqLWsAEfc0z
 

كان بن راشد، قال إن العالم بحاجة لمبادرات اقتصادية كبرى بهذا الحجم لتسريع النمو الاقتصادى العالمى، مؤكدا أن هذه القمة تؤكد أن العولمة الاقتصادية هى الطريق الأمثل لترسيخ نمو مستدام فى الاقتصاد الدولى.

D5JVsnHXoAERwtb
 
 
D5JVsnMX4AA5LuX
 

D5JVsnOW0AAdgOX

 
D5JVWqbW0AY8os0
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد وزارات "السعادة والتسامح والذكاء الاصطناعى".. الإمارات تطلق وزارة "اللامستحيل" لأول مرة بالعالم.. الشيخ محمد بن راشد: تعمل بدون وزير وتختصر الوقت من 60 يوما لـ6 دقائق والمستحيل ليس فى قاموسنا.. فيديو وصور

الرئيس السيسى يستقبل فى مقر إقامته ببكين الشيخ محمد بن راشد

تتضمن 4 وزراء .. محمد بن راشد يعلن عن تشكيل "وزارة اللامستحيل"

بن راشد بعد لقاء السيسى: نسعى للتنسيق الاقتصادى مع رئيس أكبر دول المنطقة

صور.. بن راشد يلتقى نائب رئيس الصين ويطلق محطة عالمية لطريق الحرير الجديد بدبى

اليوم السابع بلس

الشيخ محمد بن راشد

محمد بن راشد

منتدى الحزام والطريق

دبى




لا تفوتك
"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة