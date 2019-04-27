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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عملات معدنية أثرية

السبت، 27 أبريل 2019 10:44 م
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب عملات معدنية أثرية المضبوطات
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمطار من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية بالمخالفة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1993 ، والخاص بانضمام مصر لاتفاقية حظر ومنع استيراد وتصدير، ونقل الملكيات الثقافية بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط مصر للطيران القادمة من جدة، اشتبه محمود ابراهيم النجار مأمور الجمرك فى الراكبة المصرية ح . م . ز القادمة من السعودية، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح وإيهاب شوقى وأحمد عبد الخالق فأفادوا بوجود أجسام غريبة.

وبالعرض على سعد عبادى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من محمود الجزار وشبل السعيد مأمورى الجمرك تحت إشراف مستور أبو ثلاث رئيس الوردية بحضور محمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركى ومحمود عثمان رئيس قسم الأمن الجمركى وزكريا الفيومى رئيس قسم الحسابات، تبين وجود 28 قطعة من العملات المعدنية القديمة مختلفة الأحجام والأشكال والفئات والتواريخ مخفاه بين طيات الملابس بحقيبتيها .

 

وبالعرض على الوحدة الأثرية بالمطار أفادت بأن 9 قطع من العملات المعدنية ترجع لعصر السلطان حسين كامل وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وأن 12 قطعة من العملات المعدنية ترجع لعصر الملك فؤاد الأول و 7 عملات ترجع لعصر الملك فاروق الأول و تخضع للقانون للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1993 والخاص بإنضمام مصر لإتفاقية حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الملكات الثقافية بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد ويتم مصادرة جميع العملات لصالح وزارة الآثار .

قرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 25 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على جمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.


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