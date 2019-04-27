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جامعة الإسكندرية توافق على إنشاء كلية للثروة السمكية والأحياء المائية

السبت، 27 أبريل 2019 11:29 ص
جامعة الإسكندرية توافق على إنشاء كلية للثروة السمكية والأحياء المائية اجتماع مجلس التعليم والطلاب لجامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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وافقت جامعة الإسكندرية على إنشاء كلية للثروة السمكية والأحياء المائية بجامعة الإسكندرية لتكون الكلية رقم 25 ضمن كليات الجامعة ومعاهدها وتم الموافقة على المقررات العلمية بالمستويات الدراسية الأربعة بكلية الثروة السمكية المزمع إنشاءها، ووضع التوصيف العلمى للمقررات كل فى تخصصه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعليم والطلاب لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، مؤكدا على ضرورة الإهتمام بالأنشطة الطلابية إيمانا بدورها فى بناء شخصية الطالب الجامعى.

وأكد على ضرورة التواجد مع الطلاب فى كافة الفاعليات والأنشطة المختلفة لما له من دور فى تعزيز ثقة الطالب فى الكلية والجامعة التى ينتمى إليها.

ودعى الدكتور صلاح سليمان استاذ كيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة لحضور المجلس وعرض ورؤية البرامج المقترح تطبيقها لتنمية وبناء قدرات الشباب وذلك وفق ما قدمه  الدكتور نائب رئيس الجامعة من مقترح لإنشاء البرنامج الإقليمي وتنمية ولناء القدرات القيادية للطلاب والمقترح أن يكون وحدة داخل مركز تنمية وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين (FLDC).

 

 


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