جامعة الإسكندرية تؤسس مركز للتدريب المهنى تزامنا مع مبادرة"صنايعية مصر"

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت جامعة الإسكندرية تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بمشاركة الجامعات في مبادرة "صنايعية مصر" ، على إنشاء مركز جامعة الإسكندرية للتدريب المهني، لتقديم برامج تدريبية لرفع المستوى المهني لأفراد المجتمع المدني، وإعداد وتدريب العمالة الفنية المؤهلة لسوق العمل والاستفادة من الورش المهنية بكليات الهندسة والتربية والتربية النوعية، ونشر التوعية بين الشباب بأهمية التدريب المهني ومنحهم شهادة معتمدة من الجامعة بعد الإنتهاء من التدريب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، كما قرر التصديق على مقترح إنشاء كلية الثروة السمكية والأحياء المائية بجامعة الإسكندرية حيث تقرر قبول 23 ألفا و 167 طالب وطالبة بجميع كليات ومعاهد الجامعة.

ووافق المجلس على إنشاء مبنى بسموحة وتخصيصه لكلية الحاسبات وعلوم البيانات والتى سوف تبدأ الدراسة بها فى سبتمبر المقبل فى 6 برامج أكاديمية ( برنامج عام و5 برامج متخصصة )

وكرم المجلس أعضاء لجنة تصنيف الجامعات بجامعة الإسكندرية، التى ساهمت بشكل كبير في دخول جامعة الإسكندرية نادى المائة الأفضل في نتائج التصنيف البريطانى العالمى لمشاركة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة University Impact Ranking للعام 2019، حيث سجلت المركز 99 ضمن 462 جامعة ومعهد من 76 دولة ، المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وقدم المجلس الشكر لأعضاء اللجنة على الجهد الذى بذلوه للوصول لهذا الترتيب المتقدم والذى يتم تطبيقه هذا العام للمرة الأولى ويعتمد على معايير المشاركة الحقيقية والموثقة لأنشطة الجامعة المرتبطة بتحقيق الأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة كأحد مؤشرات النجاح فى النهوض بدور الجامعة فى تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

وكرم المجلس فريق عمل الوحدة الحسابية بالمجمع النظرى لحصوله على مركز متقدم بين الوحدات على مستوى الجمهورية.

كما وافق المجلس على رفع مقترح إنشاء كلية الثروة السمكية والأحياء المائية للمجلس الأعلى للجامعات حيث انتهت الجامعة من إعداد المقررات العلمية ووضع التصنيف العلمي للمقررات بحيث تكون كلية متميزة مرتبطة بالصناعة خاصةً الصناعات الغذائية والطبية والدوائية.

كما هنأ المجلس كلية الطب بجامعة الإسكندرية بمناسبة الإعتماد الدولى للكلية من قبل الاتحاد الدولى للتعليم الطبى وذلك لمدة 10 سنوات حتى عام 2029، وذلك لأول مرة على المستوى الوطن العربى وأفريقيا مما يضع خريجى الكلية على مستوى دولى متقدم ويحقق نقلة نوعية لخريجى الكلية.

وفى إطار خطة الجامعة لتطوير اللوائح والمقررات في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وافق المجلس على إنشاء برنامجى الهندسة الصناعية والهندسة الطبية الحيوية بمرحلة اعتبارا من العام الدراسى القادم، بالإضافة إلى برنامج ماجيستير عن "الذكاء الإصطناعي" الذى سيشهد تخريج أول دفعة هذا العام لمواكبة عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه، وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل المتطور.

وافق المجلس على زيادة منح دول حوض النيل إلى 150 منحة دراسية على أن تشمل جميع الدول الأفريقية.

ووافق المجلس على إنشاء البرنامج الأقليمى لبناء القدرات والمهارات القيادية للطلاب، على أن يكون وحدة ضمن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ويتم تنفيذه بالمركز.

ووافق المجلس على تطوير مبنى ( د ) بالمدينة الجامعية طلبة بسموحة وتخصيصه كدار ضيافة للطلاب الأفارقة.

وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في مجالات التدريب والبحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والمعهد الهندى للتكنولوجيا وشركة جينهوا وينشير للنشر والإعلام الصينية، ومذكرة التفاهم للتعاون الأكاديمى بين جامعة الإسكندرية وجامعة جواهر لال نهرو بنيودلهى بالهند، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة جو جارات لعلوم الطب الشرعي بالهند، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات .

ووافق المجلس على ترقية 14 عضو هيئة تدريس، 3 إلى وظيفة أستاذ و11 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتيين 7 مدرس، ومنح 72 درجة دكتوراه، و99 درجة ماسجتير فى التخصصات العلمية المختلفة.