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"تموين بورسعيد": توريد 60 طن قمح لشون مطاحن شرق الدلتا حتى يوليو

السبت، 27 أبريل 2019 12:00 ص
"تموين بورسعيد": توريد 60 طن قمح لشون مطاحن شرق الدلتا حتى يوليو ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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أكد ناصر ثابت ،  وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ، أنه  تم توريد 60 طن قمح للشون والصوامع التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا من يوم 17 ابريل الحالى وحتى منتصف يوليو 2019 بوجود اللجنة المشكلة لفرز وإستلام الأقماح طبقا لدرجات النظافة المحددة بالقرارات الوزارية .
 
وقال ثابت ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع  "  أن كل درجة من القمح لها سعر من حيث النقاوه  فنجد سعر الإردب لـ درجة 22,5 بسعر 655 جنيه للأردب لـ 150 كيلو  وسعر 685 جنيه للإردب الـ درجة النظافة 23,5  ، مشيرا الى أن  أن توريد القمح يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا  خلال شهر رمضان ، مطالبا  المزارعين العناية بالأقماح التى يتم حصادها ومرعاة عدم إختلاطها بالرمال والأتربة .
 
 
 
 

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تموين بورسعيد توريد 60 طن قمح لــ لشون مطاحن شرق الدلتا




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