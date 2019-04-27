تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال شم النسيم

أعلنت محافظة الجيزة حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم.

وفى النقاط التالية أهم استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الربيع:

1- تشكيل فرق طوارئ لإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات العامة.

2- تشكيل غرف عمليات لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين .

3- تكثيف الحملات على محال بيع الأسماك والرنجة بأنحاء المحافظة.

4- تجهيز كافة الحدائق وصيانة المسطحات الخضراء لاستقبال المواطنين.

5- توزيع 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق مجانا.

6- تجهيز 4 سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية.

7- قص وتهذيب الأشجار ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين.

8- تشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسي النيلية.

9- وقف أجازات أطباء الطب البيطرى لتكثيف الرقابة على الأسواق.

10- تشكيل لجان من الأطباء البيطريين للمرور على المصانع والمحلات بالأسواق العامة.

11- تشكيل لجان من مديرية الصحة للمرور على أماكن تصنيع الأسماك المملحة.

12- تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة بالمديريات والإدارات لتلقى الشكاوى.

13- المرور على المتنزهات والحدائق والملاهي والأسواق.

14- إعلان حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة.