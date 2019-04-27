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السبت، 27 أبريل 2019 07:39 ص
خالد صلاح
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تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال شم النسيم

السبت، 27 أبريل 2019 07:00 ص
تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال شم النسيم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم.
 
وفى النقاط التالية أهم استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الربيع:
 
1- تشكيل فرق طوارئ لإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات العامة. 
2- تشكيل غرف عمليات لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين .
3- تكثيف الحملات على محال بيع الأسماك والرنجة بأنحاء المحافظة. 
4- تجهيز كافة الحدائق وصيانة المسطحات الخضراء لاستقبال المواطنين. 
5- توزيع 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق مجانا. 
6- تجهيز 4 سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية. 
7- قص وتهذيب الأشجار ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين.
8- تشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسي النيلية. 
9- وقف أجازات أطباء الطب البيطرى لتكثيف الرقابة على الأسواق. 
10- تشكيل لجان من الأطباء البيطريين للمرور على المصانع والمحلات بالأسواق العامة. 
11- تشكيل لجان من مديرية الصحة للمرور على أماكن تصنيع الأسماك المملحة. 
12- تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة بالمديريات والإدارات لتلقى الشكاوى. 
13- المرور على المتنزهات والحدائق والملاهي والأسواق.
14- إعلان حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أي حالات طارئة.
 

 


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