تضامن المنيا توزع عيديات على الأطفال الأيتام بالجمعيات والمؤسسات القبطية

المنيا - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى فى المنيا، عن تشكيل لجنة لزيارة جميع مؤسسات ودور رعاية الأطفال الأيتام القبطية للتهنئة بعيد القيامة المجيد وتقديم العيديات للأطفال.

ضمت اللجنة التى تشكلت بتوجيهات من اللواء قاسم حسين محافظ المنيا كل من، أحمد عبيد الشاذلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، الدكتورة سماء نور الدين محمد بإدارة الجمعيات، عبد الرحمن صابر مشعال بالمكتب الفنى للتضامن.

وزارت اللجنة جميع دور الأيتام الخاصة بالأطفال المسيحيين، وشملت "جمعيتى نهضة الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، جنود المسيح القبطية ببندر المنيا، السلام القبطية، وسيدات مارمرقس القبطية ببندر ملوي، جمعية الكنيسة القبطية بأبوقرقاص، جمعية النشاط الروحى بسمالوط"، وجرى تقديم العيديات للأطفال والاستماع لمطالبهم للعمل على تلبيتها.

وقال وكيل وزارة التضامن بالمنيا، إنه تم تقديم لحوم لكل جمعيه وتوزيع عيديات على الأطفال.



تضامن المنيا توزع العيديات على الأطفال الايتام