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تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات

السبت، 27 أبريل 2019 11:29 ص
تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات كبار السن فى مكتب الجوازات - ارشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.


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