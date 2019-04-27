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ترامب يجرى محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا بالبيت الأبيض فى 3 مايو

السبت، 27 أبريل 2019 09:17 ص
ترامب يجرى محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا بالبيت الأبيض فى 3 مايو ترامب
رويترز
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ريكا-سلوفاكيا/

ترامب يجري محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا بالبيت الأبيض في 3 مايو

واشنطن 27 أبريل نيسان (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب سيناقش التعاون الأمني وقضايا أخرى مع رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليجريني في واشنطن في الثالث من مايو أيار.

وأضاف "ستتم مناقشة المكاسب الإيجابية الأخيرة في التعاون الأمني الثنائي وكذلك مخاوفنا المشتركة بشأن التهديدات الإلكترونية وأهمية أمن الطاقة" خلال الاجتماع في البيت الأبيض.

وقال بيليجريني في الأسبوع الماضي إن سلوفاكيا العضو في حلف شمال الأطلسي ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، أي قبل عامين من الموعد المقرر.

وضغط ترامب على دول حلف الأطلسي لزيادة الإنفاق الدفاعي لما يتجاوز مستوى اثنين في المئة الذي حدده الحلف بقيادة الولايات المتحدة.

 
 قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب سيناقش التعاون الأمني وقضايا أخرى مع رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليجريني في واشنطن في الثالث من مايو .

وأضاف "ستتم مناقشة المكاسب الإيجابية الأخيرة في التعاون الأمني الثنائي وكذلك مخاوفنا المشتركة بشأن التهديدات الإلكترونية وأهمية أمن الطاقة" خلال الاجتماع في البيت الأبيض.

وقال بيليجريني في الأسبوع الماضي إن سلوفاكيا العضو في حلف شمال الأطلسي ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، أي قبل عامين من الموعد المقرر.

وضغط ترامب على دول حلف الأطلسي لزيادة الإنفاق الدفاعي لما يتجاوز مستوى اثنين في المئة الذي حدده الحلف بقيادة الولايات المتحدة.

 


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