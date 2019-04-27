تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن اليوم بلغت 25 سفينة بموانئ غرب وشرق بورسعيد.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة 5 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.