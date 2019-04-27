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السبت، 27 أبريل 2019 07:00 م
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تحرير 287 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

السبت، 27 أبريل 2019 06:00 م
تحرير 287 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملات مروريه - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 287 مخالفة مرورية وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات فورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 39 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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