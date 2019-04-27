تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بسبب الصيانة وأعمال التشغيل

كتب أحمد مصطفى

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن موعدها المقرر بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وأعمال تشغيل كل رحلة.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط البريطانية رقم 154 المتجهة إلى لندن تأخرت أكثر من ساعة، فيما تأخرت رحلتين للخطوط السعودية متجهين إلى مدينة جدة إحداهما تحمل رقم 3306، والأخرى رقم 308، بسبب ظروف تشغيل الرحلات.

وأضافت المصادر الملاحية، أن رحلة خطوط لوفتهانزا رقم 8450 المتجهة إلى هونج كونج، ورحلة طيران إيروفلوت رقم 401 المتجهة إلى موسكو، بسبب أعمال الصيانة.