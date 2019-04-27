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تأجيل محاكمة 5 متهمين بميناء القاهرة الجوى فى اتهامهم بالرشوة لـ28 مايو

السبت، 27 أبريل 2019 01:31 م
تأجيل محاكمة 5 متهمين بميناء القاهرة الجوى فى اتهامهم بالرشوة لـ28 مايو المستشار على الهوارى ـ أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في اتهامهم بتلقى رشوة قدرها  68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين، لجلسة 28 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة  برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كانت النيابة العامة قد كشفت فى تحقيقاتها أنه وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من المطار دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين مقابل مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه.

 

 


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