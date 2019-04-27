تأجيل محاكمة مسئول بحى الموسكى بتهمة تلقى رشوة لـ 29 مايو

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة مسئول بحى الموسكى بتهمة تقاضى الرشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة، للتغاضى عن مخالفات بناء، لجلسة 29 مايو لطلبات الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال مسئول بحى الموسكى، إلى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل والإخلال بمهام وظيفته والتغاضى عن تحرير مخالفات بناء.

وكشفت التحقيقات قيام مسئول بإدارة المتابعة الميدانية بحى الموسكى فى الفترة أكتوبر من العام الماضى بصفته موظف عمومى، طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له، وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.