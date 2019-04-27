video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة مسئول بحى الموسكى بتهمة تلقى رشوة لـ 29 مايو

السبت، 27 أبريل 2019 01:40 م
تأجيل محاكمة مسئول بحى الموسكى بتهمة تلقى رشوة لـ 29 مايو المستشار على الهوارى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة مسئول بحى الموسكى بتهمة تقاضى الرشوة من أحد ملاك المحلات بالمنطقة، للتغاضى عن مخالفات بناء، لجلسة 29 مايو لطلبات الدفاع.

 

عقدت الجلسة  برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

 

كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال مسئول بحى الموسكى، إلى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل والإخلال بمهام وظيفته والتغاضى عن تحرير مخالفات بناء.

 

وكشفت التحقيقات قيام مسئول بإدارة المتابعة الميدانية بحى الموسكى فى الفترة أكتوبر من العام الماضى بصفته موظف عمومى، طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له، وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 5 متهمين بميناء القاهرة الجوى فى اتهامهم بالرشوة لـ28 مايو

رشوة الموسكى

محاكمة مسئول بحى الموسكى بتهمة الرشوة

اخبار الحوادث

رشوة

جنايات القاهرة




لا تفوتك
القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

القوى العاملة: الاثنين إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

5 خطوات مهمة لـ"التعليم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

"التعليم" تضع خطة دقيقة لحماية امتحانات الثانوية العامة .. مصادر : البوكليت والطباعة فى مكان سرى لضبط المنظومة وضمان عدم التسريب.. والوزارة تعلن التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بكل قوة

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

رجال البيزنس: العودة إلى مجلس الشيوخ من أجل تطوير السياسات العامة للدولة.. على عيسى: رجال الأعمال يجب أن يساهموا فى رسم المسار الاقتصادى المصرى.. ومجدى عفيفى: خلفيتهم التنفيذية تضيف كثيراً للقوانين

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني ضد ليفانتي

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

عشان الخياطة طلعت فاشلة.. فتاة تتعلم التفصيل وتصمم فستان تخرجها وترسم عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة