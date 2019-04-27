تأجيل محاكمة خاطف الطائرة بالإسكندرية لـ26 مايو

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل قضية مختطف الطائرة المصرية إلى قبرص لجلسة 26 مايو المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام محمد حسن والمستشار عبد الكريم شامخ وأمانة سر أحمد عبد الوهاب.

تعود القضية إلى أواخر مارس من عام 2016، عندما أقدم سيف الدين مصطفى على عملية خطف طائرة ركاب من مطار برج العرب الدولى المتجهة إلى القاهرة وإجبار قائدها على الذهاب إلى قبرص.

وهبطت الطائرة فى مطار لارناكا بالعاصمة القبرصية، مهددا طاقم الطائرة بارتدائه حزامًا ناسفًا "وهمياً" لإجبارهم على تغيير مسار الطائرة.

ووفقا لوزارة الطيران، فالطائرة تحمل رقم رحلة 181 طيران داخلى، وكانت تقل على متنها 55 راكبا، وتم فقدان الاتصال بها بعد فترة وجيزة من إقلاعها فى طريقها لمطار القاهرة.

واعترف "مصطفى" للسلطات القبرصية أنه لم يفعل ذلك سوى للم شمل أسرته القبرصية بعد 24 عاما من الغياب.

وفى أغسطس الماضى، وصل المتهم مطار القاهرة الدولى مُرحلًا من دولة قبرص لمثوله أمام القضاء المصرى، بعد موافقة المحكمة العليا القبرصية على الطلب بتسليم للجانب المصرى وفقًا للمعايير الدولية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم الاستيلاء بالتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيل سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبس ركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابى.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق المتهم، فى 5 ديسمبر الماضى، لمحكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.