بعد قليل.. الحكم فى طعن يطالب بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر

كتب أحمد عبد الهادى

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي وتطالب بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر.

اختصمت الدعوى رقم 9280 لسنة 73 قضائية، وزير الأوقاف بصفته وقالت عريضتها: تزايد أعداد السلفيين الذين يعتلون المنابر خاصة في القرى والأقاليم وذلك لتوظيف المساجد لمكاسب سياسية أو حزبية أو انتخابية أو شخصية، حيث كانت الزوايا وبعض المساجد الصغيرة وسيلة للتكسب المادي وجمع المال خارج إطار القانون.

وأضافت الدعوى بأن السلفيين لم يحصلوا على أي تصاريح من وزارة الأوقاف لاعتلاء المنابر، وعلى ضوء ذلك نادت اللجنة الدينية بمجلس النواب بضرورة منع دعاة الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر خاصة فى القرى والأقاليم.