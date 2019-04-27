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بدء إصدار شهادات المنشأة للبضائع المصدرة من المنطقة الحرة بمدينة نصر

السبت، 27 أبريل 2019 07:21 م
بدء إصدار شهادات المنشأة للبضائع المصدرة من المنطقة الحرة بمدينة نصر إسماعيل جابر رئيس الرقابة على الصادرات
كتب –إسلام سعيد
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قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بدء استلام وإدراج النماذج الإحصائية وإصدار شهادات المنشأ بجميع أنواعها للبضائع المصدرة من المنطقة الحرة بمدينة نصر، وذلك بمركز خدمة المستثمرين بالمنطقه الحرة بمدينة نصر اعتبارا من أول أبريل 2019.

وقالت الهيئة فى منشور للمصدرين، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار دور الهيئة لتشجيع وتعظيم الصادرات المصرية، وتيسيراً على المصدرين فى إنهاء إجراءات إصدار شهادات المنشأ لمستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر.

يشار إلى أن المناطق الحرة تتمتع بإعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك إعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حالة البيع للسوق المحلي ، إعفاء السلع الواردة ضمن تجارة الترانزيت محددة الوجهة من رسم المنطقة الحرة فور ورودها.

وقد أقامت الدولة عدد (9) مناطق حرة عامة منتشرة بشتى أنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق وخدمات البنية الأساسية من طرق وكهرباء وميــاه وصرف صحى واتصالات وغاز طبيعى اللازمة لاستقبال وإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية، وذلك بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشروعات المقامة بها.

وهناك 9 مناطق حرة قائمة بالفعل إضافة إلى دراسة انشاء عدد من المناطق الاخرى فى جنوب سيناء والاسكندرية وكفر الشيخ والمناطق الحرة القائمة هى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد،المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية،المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفـــط.


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