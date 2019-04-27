انقلاب سيارة محملة بـ30 طن عسل على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم، اتجاه قنا، انقلاب سيارة نقل محملة بكمية من العسل على الطريق نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة ومرافقه بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى الجامعى للعلاج.

تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، وقادها الرائد طارق أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء سير سيارة نقل سوهاج قيادة "هانى.ش" 33 سنة سائق يقيم قنا فنطاس محملة بـ"30" طن عسل، وفى أحد المنحنيات اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها بحمولتها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة ومرافقه المدعو "أحمد.م" 34 سنة، تباع يقيم أسيوط، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية وقوات المرور وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.