النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة متسول بحديقة ميدان الرماية بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات المباحث حول العثور على جثة متسول فارق الحياة، أثناء تواجده بميدان الرماية بالهرم، وطلبت تقرير مفتش الصحة الذى ناظر جثة المتوفى.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بميدان الرماية، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لمتسول ملقاة وسط الحديقة الخاصة بميدان الرماية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأخطرت النيابة للتحقيق.