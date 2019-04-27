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النيابة تصرح بدفن جثة عامل سقط فى "بئر أسانسير" بالأزبكية

السبت، 27 أبريل 2019 02:55 م
النيابة تصرح بدفن جثة عامل سقط فى "بئر أسانسير" بالأزبكية جثة - ارشيفية
كتب ــ عبد الله محمود
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أمرت نيابة الأزبكية بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه بعد سقوطه فى "بئر أسانسير"، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، كما كلفت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الأسانسير .

تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى داخل عمارة شهيرة بالقرب من مسجد الفتح، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء نزول عامل من الطابق السادس، حدث خلل بالأسانسير وفتح الباب ليهوى فى بئر المصعد ويلقى مصرعه على الفور، ومن خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة دلت على عدم وجود شهة جنائية فى الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بدفن جثة المتوفى.


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