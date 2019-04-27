"الننشاكو" سلاح طالبات جامعة أسيوط لردع المتحرشين.. تدريب الفتيات على فنون الدفاع عن النفس لمواجهة التحرش والسرقات والمضايقات.. والطالبات: التدريب يوم واحد أسبوعيا واكتسبنا الثقة.. ونمشى فى أى مكان بدون خوف

أسيوط ـ محمود عجمى

فى الآونة الأخيرة وجدت كثير من الفتيات صعوبة فى التعامل مع حالات "السرقات" أو "التحرش" أثناء سيرهن فى الشوارع، ما يكون له تأثير نفسى عليهن، وقد كان ذلك الدافع الاساسى وراء مشاركة عدد من طالبات جامعة أسيوط فى أكاديمية تدريب "الننشاكو" فى الصعيد داخل الحرم الجامعى لتعلم فن الدفاع عن النفس باستخدام عصوان مشدودان بحبل أو سلسلة معدنية لصد أى هجوم يقع عليهن.

طالبات جامعة أسيوط، قررن تحدى العادات والتقاليد القديمة فى الصعيد معلنات قدرتهن على التصدى لأى حالات تحرش أو سرقات قد تتعرض لهن فى الشارع من خلال ممارسة لعبة الننشاكو.. "اليوم السابع" قضت يوما كاملا داخل أول أكاديمية لتعليم الننشاكو داخل جامعة أسيوط .. تفاصيل كثيرة فى التقرير التالى ..

آية على محمد، الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الفيزياء كلية التربية جامعة اسيوط، تقول لـ"اليوم السابع" عن هذه المبادرة،:" فى الآونة الأخيرة كثير من الفتيات يجدن صعوبة فى التعامل مع حالات "السرقات" أو "التحرش" اثناء سيرهن فى الشوارع وهذا ما يكون له تأثير نفسى عليهن، لذلك وجدت وغيرى من الفتيات أن الحل فى التعلم لفن الدفاع عن النفس والتصدى لأى حالات قد تتعرض لها الفتاة فى الشارع".

وتُضيف آية:" أنا عرفت بموضوع "الننشاكو" من خلال قراءتى لبوست منشور فى جروب خاص بالمدينة الجامعية بأسيوط على موقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتدشين فريق "الننشاكو" لتدريب وتعليم الفتيات فنون الدفاع عن النفس بعدها استشرت والدتى التى شجعتنى على الاشتراك فى التدريبات وساهم فى ذلك اختيار مكان للتدريب داخل صالة اللياقة البدنية بالمدينة الجامعية".

وتوضح آية:"التدريب يوم واحد فى الأسبوع وده اليوم الترفيهى لى وبيكون مفهوش أى محاضرات أو تعطيل للدراسة بداخل الكلية"، مشيرة إلى أنها تعلمت أزاى تقدر تدافع عن نفسها فى حالة تعرضها لأى أذى أو حالات تحرش أو سرقة فى الشارع، كما أن البنت لديها عقل تقدر تستخدمه فى الدفاع عن نفسها باستغلال نقاط الضعف عن الرجل وصد اى تعدى عليها".

وتابعت:" أنا واثقة من أن الفتاة قوية وليست أضعف من الرجل جسديا، برغم عدم انتشار لعبة الننشاكو فى الصعيد ولكن فى اقبال من الفتيات لتعلمها علشان تستطيع الدفاع عن نفسها فى حالة تعرضها لأذى؛ مضيفة :" أقول لكل فتاة أنك لازم تتعلمى فن الدفاع عن النفس وأنك قوية بعقلك وأنك تقدرى تدافعى عن نفسك دون مساعدة من أحد".

وقالت أسماء محمود الفرقة الرابعة قسم الفيزياء كلية التربية جامعة اسيوط، لـ"اليوم السابع":" أنا سمعت عن أكاديمية الننشاكو من خلال إحدى صديقاتى بالكلية وذلك خلال حديثها معى عقب انتهاء اليوم الدراسى بالكلية وتوجهها إلى صالة اللياقة البدنية بالمدينة الجامعية، للتدريب على مكافحة اى حالة تحرش أو سرقة قد تتعرض لها الفتاة فى الشارع؛ فذهبت برفقتها وشاهدت مدربى اللعب أثناء قيامة بالشرح للفتيات لكيفية تعلم الننشاكو وممارستها دون صعوبة أو خوف لهن".

واستطردت أسماء:" أنها قررت الالتحاق بالأكاديمية لتعلم فنون الدفاع عن النفس وساعد ذلك عدم معارضة والدتها لكون التدريب داخل جامعة أسيوط ولن يؤثر على الدراسة الجامعية؛ مضيفة:" تعلمت هنا أزاى أقدر ادافع عن نفسى وأمشى فى الشارع من غير خوف فضلا عن أنى اصدقائى البنات قالوا لى أنت بقيتى قوية وعندك ثقة فى نفسك؛ موجهة رسالة إلى كل طالبة أنها تكون قوية وواثقة من نفسها ويكون لديها رد فعل لأى موقف قد تتعرض له أثناء سيرها فى الشارع".

وتُضيف ياسمين جمال الطالبة بالفرقة الأولى كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط لـ"اليوم السابع":" قضيت نحو شهرين فى التدريب داخل جامعة أسيوط، تعلمت خلالها حركات الدفاع عن النفس باستخدام الننشاكو، مؤكده أن ثقتها فى نفسها تزداد يوما بعد يوم حتى شعرت بالأمان أثناء سيرها فى الشارع وأنها تستطيع الدفاع عن نفسها و مواجهة أى مضايقات قد تتعرض لها من الآخرين من خلال الحركات التى تعلمتها دون تردد أو إحراج".

ونصحت الفتيات بالالتحاق وتعلم حركات الدفاع عن النفس لمواجهة أى تحرش أو سرقة أو موقف عنف فى الشارع، مؤكدة أن الفتاة تستطيع الدفاع عن نفسها من خلال تعلمها للرياضة كما أنها شاركت فى عدد من الفعاليات الرياضية داخل الكلية.

ومن جانبه يقول أحمد إسماعيل أحمد، الطالب بالفرقة الثالثة قسم التدريب الرياضى كلية التربية جامعة اسيوط، لـ"اليوم السابع":" بدأت هوايتى فى ممارسة لعبة الننشاكو وأنا فى الصف الأول الأعدادى وكنت أشاهد عدد من الفيديوهات الخاصة باللعبة عبر الانترنت، من دولة الصين واليابان لأنهم أساس اللعبة، بعدها بدأت فى عمل أدوات الخاصة بى لممارسة اللعبة واستطعت أن أطور موهبتى".

ويقول المدرب أحمد: "تمت دعوتى للمشاركة فى عروض كلية التربية الرياضة من قبل الدكتور أحمد صلاح قراعة، وأعجب بما أقدمه وطلب منى الاستمرار فى ذلك وتدريب الننشاكو للطالبات الراغبات فى التدريب مجانًا بهدف إفادة الغير، كما شجعنى على إنشاء أول أكاديمية فى الصعيد لتدريب الننشاكو".

ويؤكد مدرب الننشاكو، أن التدريب لا يتعارض مع الدراسة حيث تكون مرة واحدة فى الأسبوع يتم خلالها تعليم الفتيات الحركات الدفاعية من استخدام عصوان مشدودان بحبل أو سلسلة معدنية يقودها اللاعب برشاقة من أجل الدفاع أو الهجوم، كما توجد بعض التدريبات التى نعلمها للفتيات بدون استخدام أدوات، مشيرا إلى أنه تم الحصول على موافقة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بعقد التدريب الننشاكو داخل صالة اللياقة البدنية بالمدينة الجامعية، متمنيا أن تلاقى فكرته دعما وانتشارا كأول أكاديمية للدفاع عن النفس فى الصعيد.