وقالت مصادر في وزارة الخارجية النمساوية، اليوم السبت، إن ذلك جاء في إطار محادثات جمعت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل ونظيرها الألباني بالإنابة كاكاج جنت في فيينا.



وأوضحت المصادر أن النمسا تدعم عملية الإصلاح والاستقرار السياسي في ألبانيا، وهي الدولة المحورية في جنوب شرق أوروبا مشيرة إلى تأكيد وزيري خارجية النمسا وألبانيا على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي انعكست في نجاح العام الثقافي المشترك 2018.. لافتة إلى اهتمام النمسا الكبير بتعزيز التعاون الإقليمي على جميع المستويات.