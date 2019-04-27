"المحافظين" يهددون تيريزا ماى مجددا بحجب الثقة إذا فشلت فى تمرير "بريكست"

كتبت رباب فتحى

هدد نواب حزب المحافظين بورقة التصويت بحجب الثقة عن زعيمة الحزب ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى إذا تعطلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبى مرة أخرى، بحسب صحيفة "اكسبرس" البريطانية.

وقال نواب فى حزب المحافظين إن ماي ستواجه تصويتا جديدا بحجب الثقة، إذا لم تنجح فى تمرير صفقة لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبى عبر البرلمان.

ويبدو أن الوضع يزداد سوءا بالنسبة لرئيسة الوزراء، حيث تحول النواب المحافظون الاسكتلنديون ضد تيريزا ماي بعد أن كشف استطلاع للرأي أن اسكتلندا تستعد لاختيار مرشحها لانتخابات البرلمان الأوروبي من حزب Brexit الذي يرأسه نايجل فاراج.

وأوضحت الصحيفة أن ما يقرب من 40 % من الناخبين الذين ساندوا المحافظين الاسكتلنديين قبل عامين تحولوا الآن إلى حزب Brexit، المنادى بخروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبى.

يشير البحث إلى أن الحزب الوطني الاسكتلندى سوف يضاعف عدد السياسيين الأوروبيين من اثنين إلى أربعة ، وفقًا لخبير الانتخابات السير جون كورتيس.

وقال كورتيس إن الحزب الوطني الاسكتلندى، ونواب المحافظين سيتحدون من أجل الحصول على واحد من تلك المقاعد إذا تم تكرار نتائج الاستطلاع في الانتخابات الأوروبية الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب Brexit سيختار مقعدًا ليحل محل مقعد حزب "استقلال بريطانيا".