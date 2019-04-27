القوى العاملة تطلق مبادرة جديدة فى يوم السلامة العالمى

كتب محمود راغب

أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة جديدة "يوم السلامة"، بمناسبة الاحتفال بيوم السلامة العالمى، وهو أحد أيام الأم المتحدة، الذى يوافق 28 أبريل من كل عام، ويركز هذا اليوم على ضرورة الاهتمام بالسلامة وإدراك وتقييم المخاطر التى قد تنجم من العمل نفسه أو من الأعمال الأخرى ذات الصلة.

ونظمت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بهذه المناسبة ندوة بالاشتراك مع مديرية القوى العاملة ببورسعيد، وأقيمت بمصانع شركة ضغائر السياج‏.

ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلمة للحضور أكد فيها على أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، ويشجع على الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل.

وقال فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة : إن رسالة وزارة القوى العاملة فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا استكمال حوسبة منظومة تفتيش السلامة والعمل على مستوى جميع المديريات لضمان الوصول إلى نتائج مرضية، بمشاركة أصحاب الأعمال والشركاء الاجتماعين لتوفير بيئة عمل أمنة وصحية، توفر وسائل الحماية من الأخطار والمخاطر المهنية التى يواجهها العمال فى أثناء عملهم أو بسببه، فضلا عن أنه يدعم قدرات ووعى العاملين فى مختلف الأنشطة الاقتصادية باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة المهنية.

حضر الندوة المهندس أيمن قطامش مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ومحمد كمال العضو المنتدب لمصانع شركة ضغائر السياج‏.