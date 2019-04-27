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القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى و60 لفافة هيروين فى الغربية

السبت، 27 أبريل 2019 11:00 ص
القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى و60 لفافة هيروين فى الغربية هيروين - أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه. 

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث، بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، والقوه المرافقه له من ضبط " إسلام ح " 28 سنه ومقيم بقحافه بثان طنطا وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، 60 لفافة هيروين، مبلغ مالى.

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بغرض الإتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لتولى التحقيق .


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