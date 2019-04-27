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العثور على جثة عاطل بمسكنة بشبرا الخيمة.. والنيابة العامة تصرح بتشريحها

السبت، 27 أبريل 2019 09:40 م
العثور على جثة عاطل بمسكنة بشبرا الخيمة.. والنيابة العامة تصرح بتشريحها جثة
القليوبية نيفين طه
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أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بتحويل جثة عاطل للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن عقب ذالك وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتحفظ على زجاجة كحلية لفحصها.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقية بلاغا من شرطة نقطة مسطرد ببلاغ من الأهالى بالعثور على جثة المدعو"عطية.ع"33 سنة، متوفيا داخل حجرة مستأجرة بدائرة القسم.

وتبين أن المتوفى متزوج ومنفصل منذ 3 سنوات ووطد بجوارة زجاجة كحلية وبسؤال شقيقتة "مها.ع"ربة منزل قررت أن شقيقها ترك منزل والدية منذ 6 شهور، وأنه دائم التعدى عليهم بالضرب بسبب مطالبته لهم بأموال نظير شراء مخدرات تحرر عن ذلك المحضر رقم 4515 إدارى القسم وتولت النيابة التحقيق.

 


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