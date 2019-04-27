العثور على جثة طفل غارقًا بعد ساعات من اختفائه بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عثرَّ عدد من أهالى قرية "المحمدية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، على جثة طفل غارقًا فى ترعة القرية، وذلك بعد ساعات من إختفائه عن منزل أسرته بالقرية، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور عدد من أهالى قرية "المحمدية" لتابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، على جثة الطفل "محمد ع م"، غارقًا فى مياه الترعة بالقرية.

وتبين أن الطفل متغيب عن منزل أسرته بالقرية قبل ساعات من سقوطه غارقًا فى مياه الترعة، فيما جرى انتشال الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3388 إدارى منيا القمح لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.