video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 27 أبريل 2019 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة طفل غارقًا بعد ساعات من اختفائه بالشرقية

السبت، 27 أبريل 2019 11:05 ص
العثور على جثة طفل غارقًا بعد ساعات من اختفائه بالشرقية طفل غريق - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق

عثرَّ عدد من أهالى قرية "المحمدية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، على جثة طفل غارقًا فى ترعة القرية، وذلك بعد ساعات من إختفائه عن منزل أسرته بالقرية، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور عدد من أهالى قرية "المحمدية" لتابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، على جثة الطفل "محمد ع م"، غارقًا فى مياه الترعة بالقرية.

وتبين أن الطفل متغيب عن منزل أسرته بالقرية قبل ساعات من سقوطه غارقًا فى مياه الترعة، فيما جرى انتشال الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3388 إدارى منيا القمح لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى غريقى الحوامدية يطلبون تكثيف الجهود للعثور على الجثتين فى النيل

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

منيا القمح

قرية المحمدية

نيابة منيا القمح

طفل غريق

اختفاء طفل




لا تفوتك
"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

"التموين" تبدأ طرح منتجات رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. قمر الدين وزن 400 جرام بـ 26 جنيها و الزبيب الفاخر 69 للكيلو والمشمشية فى المتناول.. ومنافذ لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية الكبرى

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

بشرى سارة لـ"الاقتصاد المصرى".. الجنيه يستعيد عافيته أمام الدولار ويشهد تحسنا كبيرا فى سعر الصرف.. تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين بالخارج.. وارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

فيديو.. رسالة شريف مدكور لجمهوره بعد إصابته بسرطان القولون.. اعرف قال إيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة