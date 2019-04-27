الطب الوقائي بالأقصر يحرر 76 محضر ويغلق 6 منشآت ويعدم 573 كيلو أسماك مملحة

الأقصر – أحمد مرعى

قامت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر، بحملات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين قامت خلالها بالمرور على عدد 143 منشأة غذائية في مختلف أنحاء المحافظة، مما أسفر عن تحرير 76 محضر وإغلاق 6 منشآت وإعدام 573 كيلو جرام أسماك مملحة.

وجاءت الحملات لمديرية الصحة بالأقصر في إطار الإستعدادات الخاصة باستقبال احتفالات عيد شم النسيم، وفي إطار التعليمات المستمرة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.