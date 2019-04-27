الشرطة الفرنسية تشتبك مع محتجى السترات الصفراء فى ستراسبورج

رويترز

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لإجبار محتجين في مدينة ستراسبورج شرق البلاد على التقهقر لدى تقدمهم نحو مقر البرلمان الأوروبي في الأسبوع الخامس والعشرين على التوالي من الاحتجاجات ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وعاد محتجو السترات الصفراء إلى الشوارع في أنحاء البلاد بعد يومين من إعلان ماكرون مقترحات من بينها خفض في الضرائب تصل قيمته لنحو خمسة مليارات يورو (5.58 مليار دولار) في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.